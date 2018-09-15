أبوظبي - سكاي نيوز عربية بدأ مجلس النواب العراقي في عقد جلسة لاختيار رئيسه، السبت، بعد ساعات من انسحاب كتل سياسية كبيرة من الجلسة وعودتها للقاعة لاحقا، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد، السبت.
وكانت كتل سياسية كبيرة قد انسحبت من جلسة مجلس النواب العراقي الجديد المخصصة لاختيار رئيس للمجلس، ثم عادت من جديد لتنضم إلى الاجتماع.
وانسحب "ائتلاف سائرون" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أكبر كتلة حصلت على مقاعد في البرلمان الجديد، كما انسحب نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني من الجلسة أيضا.