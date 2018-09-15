وأوضح المصدر أن داعش استغل الأحوال الجوية السيئة وعاصفة ترابية "فتقدم وحاصروهم مستخدمين عبوات وإطلاق النار"، وذلك خلال هجوم على منطقة هجين الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف في محافظة دير الزور.

وبدأت قوات سوريا الديموقراطية الاثنين الماضي، بإسناد من طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، المرحلة الثالثة من عملية عسكرية تعتبر الفصل الأخير من هجوم يهدف إلى القضاء على وجود تنظيم داعش في شرق سوريا.

ويستهدف الهجوم الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش على الضفة الشرقية لنهر الفرات في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية.

ويتحصن نحو ثلاثة الاف من عناصر داعش معظمهم أجانب في منطقة هجين. وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية أخيرا أن بينهم "قادة من الصف الأول".

ومنذ الاثنين، قتل 37 مقاتلا على الاقل من التحالف الكردي العربي في معارك إضافة الى 53 من داعش في حصيلة جديدة للمرصد.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "المنطقة مزروعة بعدد كبير من الالغام وعناصر داعش يختبئون في أنفاق".