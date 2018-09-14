وأشارت الرئاسة إلى أنه تم تأجيل أداء اليمين إلى مساء السبت، "لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من الحضور لأداء القسم مع زملائهم".

وأعلن السودان ليل الخميس حكومته الجديدة المكونة من 21 وزيرا، و27 وزير دولة برئاسة معتز موسى. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الجديد أولى جلساته يوم الأحد بعد أداء اليمين.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد حلّ حكومة الوفاق الوطني، الأحد الماضي، وعيّن معتز موسى رئيسا جديدا للوزراء، كخطوة "ضرورية" لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.