وتظهر اللقطات أيضا، قيام الميليشيات بقطع الطرق بالكتل الإسمنتية، وإضرام النيران في عدد كبير من إطارات السيارات، في محاولة لصد هجوم قوات المقاومة.

وكانت قوات المقاومة المشتركة في اليمن، وعلى رأسها ألوية العمالقة، توغلت، فجر الأربعاء، إلى الخط الرئيسي الرابط بين مدينتي الحديدة وصنعاء، في منطقة الكيلو 16.

وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية "حراس الجمهورية"، إن وحدات من ألوية العمالقة خاضت معارك عنيفة تكللت بالسيطرة التامة على كيلو 10 وقطعت كافة خطوط الإمداد للمليشيات الحوثية من وسط المدينة إلى كيلو 16.

وأكد المصدر، مقتل وجرح أعداد كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية وفرار البقية فرادى وجماعات وسط انهيار كبير في دفاعاتهم.

وأضاف أن فرق الهندسة تعمل بوتيرة عالية لتفكيك ونزع شبكات الألغام والمتفجرات، التي زرعتها المليشيات الحوثية في الكيلو 16 ومحيطه.

وبالتزامن مع هذه المعارك، أفشلت وحدات من حراس الجمهورية كل المحاولات الحوثية في قطع طرق الإمداد جنوب غربي مديريات الدريهمي وبيت الفقيه والتحيتا، وكبدتها خسائر فادحة كان آخرها دك كتيبة نوعية، الثلاثاء، في التحيتا.

ولفت الإعلام العسكري، أن العمليات العسكرية للمقاومة المشتركة تمضي وفق الخطة المرسومة لاستكمال تحرير مناطق الساحل الغربي والسهل التهامي.