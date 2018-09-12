وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن ألوية العمالقة أحكمت السيطرة على منطقة كيلو 10 عقب معارك مستمرة مع ميليشات الانقلابيين.

وإثر ذلك دفع المتمردون بتعزيزات كبيرة لتحصين دفاعاتها في منطقة كيلو 16، حيث تمر تعزيزاتها القادمة من صنعاء وتعز وريمة والمحويت، بعد سقوط منطقة كيلو 10.

وذكرت المصادر أن مروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي قصفت خلال ساعات الليل مواقع المتمردين في منطقة كيلو 10 و 16.

وتخوض ألوية العمالقة منذ أيام عدة معارك مع المتمردين بهدف التقدم و قطع جميع خطوط إمدادات الحوثيين الرئيسية.

وفي السياق، استهدفت غارات للتحالف العربي معسكر " المعشر" الإستراتيجي في محافظة حجة بين مديريتي ‎مستبأ و ‎حيران الذي يستخدمه الحوثيون لتدريب عناصرهم، الذين تمد بهم جبهتي حرض وحيران.

وأدت تلك الغارات إلى سقوط عشرات القتلى من عناصر الميليشيات الموالية لإيران.