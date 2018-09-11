وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم ضبط أكثر من 275 كيلوغراما من المخدرات، التي تم تسهيل دخولها إلى بعض المناطق التي يشرف عليها الحوثيون، مضيفا أن "هذه المليشيات تتاجر في المخدرات لتمويل عملياتها الإرهابية".

وتابع أن "المخدرات تستهدف الشباب للسيطرة على عقولهم حيث يتم تهريبها إلى العاصمة صنعاء بالتعاون مع جهات خارجية مثل حزب الله الإرهابي".

وكشف المالكي أن ما أعلنته ميليشيات الحوثي من عرقلة وصولها إلى جنيف لإجراء المشاورات "غير صحيح"، معللا ذلك ببعض الوثائق التي تفيد بإعطاء تصريح لطائرة ميليشيات الحوثي لمغادرة اليمن للمشاركة في محادثات جنيف.

وشدد على أنه "يجب حصول ضغط دولي على الميليشيات الحوثية للمشاركة بجهود الحل السياسي".

في المقابل، ذكر المتحدث باسم التحالف العربي أن الجيش الوطني اليمني يواصل تقدمه على مختلف جبهات اليمن، موضحا "مديرية الدريهمي محاصرة من كل الجهات وتم قطع خطوط إمداد الحوثيين في المنطقة".

وأردف قائلا إن ميليشيات الحوثي تواصل تحريك الزوارق المفخخة لاستهداف الملاحة الدولية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لوقف تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية.