وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية مع طهران وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واطلعت في هذا الشأن على التقرير الذي أعدته الأمانة العامة حول أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية، وكذلك التقرير الذي أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة حول أنشطة إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية.

تأجيج طائفي

وأعربت اللجنة، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك.

كما استنكرت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، بما في ذلك استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية على المملكة العربية السعودية، مدينة كذلك التدخلات والأعمال الإيرانية التخريبية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

التدخل الإيراني- التركي بسوريا

وجاء في البيان أيضا "تندد اللجنة باستمرار التدخل الإيراني والتركي في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية".

وعبرت اللجنة عن تضامنها مع قرار المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران نظرا لما تمارسه هذه الأخيرة وحليفها حزب الله الإرهابي من تدخلات خطيرة ومرفوضة في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية عبر محاولة تسليح وتدريب عناصر تهدد أمن واستقرار المغرب.

ونددت اللجنة بالتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما في ذلك استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرا لناقلة نفط سعودية في مضيق باب المندب.

يشار إلى أن اللجنة تتكون من دولة الإمارات العربية المتحدة (رئاسة اللجنة) ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.