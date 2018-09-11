وذكرت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" أن الغارات الجوية استهدفت مواقع و تجمعات للحوثيين بمحيط مدينة الحديدة وضواحيها.

وأضافت أن اشتباكات تدور بين ألوية العمالقة التابعة للقوات الشرعية مع المتمردين في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة ووصولا إلى المناطق القريبة من كيلو 16.

وفي الأثناء، قامت الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة بتعطيل وتفكيك مئات الألغام، التي زرعتها مليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي.

وقتل مدني وأصيب 3 آخرون في قصف للحوثيين على مدينة التحيتا، وقالت مصادر طبية إن قذيفة سقطت على منزل، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة 3 أطفال جنوب غربي المدينة.

وفي حيفان بريف محافظة تعز، قتل مدنيان اثنان وأصيب 3 آخرون بنيران وألغام الميليشات الحوثية.

وأوضحت مصادر محلية لـ"سكاي نيوز عربية" أن المواطنيين قد لقيا حتفها من جراء انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بمنطقة العذير بالأعبوس.

كما أصيب 3 أطفال بمنطقة "الهجمة أعبوس" في حيفان من جراء القصف العشوائي للميليشيات الانقلابية بالمدفعية الثقيلة.