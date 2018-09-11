ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض: أنه وبالإشارة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حالياً في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة وكُتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية."

وأضاف أن الجهات المختصة شرعت بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية عن القبض على من يقف خلف هذه العملية.

واتضح أنهم كل من:

1 - عبدالله صالح حماد المطيري: سعودي الجنسية.

2 - نظير نبيه هاني : لبناني الجنسية.

3 - متين أحمد : هندي الجنسية

ولفت المتحدث أنه تم أثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمين إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعاً في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

"وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة" حسبما أوردت الوكالة.