وتأتي خسائر الحوثي فيما حققت قوات الجيش الوطني اليمني، يوم الأحد، تقدما جديدا في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وسيطرت على مواقع وقرى جديدة في مديريتي حيران وعبس.

أما في محافظة صعدة شمالي اليمن، فدمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عربة صواريخ بالستية ومواقع رادار تابعة لميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران في محافظة صعدة.

وعلى الصعيد السياسي، أعلن المبعوث الدولي لليمن، مارتن غريفيث، السبت، انتهاء مباحثات جنيف إثر عدم حضور وفد الحوثيين، قائلا إنه أجرى مشاورات مثمرة مع الوفد الحكومي اليمني.

وأقر غريفيث بإخفاق مباحثات جنيف بعد الفشل في إحضار الحوثيين، عاجزا عن تحديد موعد للجولة المقبلة.

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن، إنه بذل الكثير من الجهود لإقناع وفد ميليشيات الحوثي بالقدوم إلى جنيف، موضحا أنه وضع العديد من التدابير لذلك، لكن كل المساعي تكللت بالفشل.

وسيذهب غريفيث، بحسب ما قاله، إلى مسقط وصنعاء خلال أيام لإجراء المزيد من المشاورات، مؤكدا أنه من الصعب تحديد موعد لجولة المشاورات المقبلة.