وسيشهد مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، عدة اجتماعات على هامش أعمال دور الانعقاد الاعتيادي، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعا وزاريا لها برئاسة دولة الإمارات، لمناقشة سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وتضم اللجنة الرباعية في عضويتها، بالإضافة إلى الإمارات، كلا من البحرين والسعودية ومصر والأمين العام للجامعة العربية.

وستتابع اللجنة القرارات التي اتخذتها في اجتماعات سابقة، بشأن رصد ومتابعة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، وكيفية التصدي لها.

كما سيعقد وزراء الخارجية العرب جلسة خاصة بشأن "الأونروا" بناء على طلب المملكة الأردنية، "لبحث الحملة الممنهجة التي تتعرض لها المنظمة من أجل تقليص أو إلغاء دورها".

وسيتم بحث دعم الأونروا ماليا، في ضوء القرار الأميركي الأخير بوقف المساهمات المالية الأميركية في ميزانيتها السنوية.

ويعقد وزراء الخارجية العرب عقب تلك الجلسة اجتماعا تشاوريا مغلقا، يقتصر على الوزراء ورؤساء الوفود والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لتنسيق المواقف بشأن القضايا المدرجة على مشروع جدول أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة.

وفي سياق متابعة تنفيذ مقررات قمة الظهران، فمن المقرر أن يسبق الاجتماع الوزاري اجتماع لـ "هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية على المستوى الوزاري برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة أعضاء الهيئة، وهم: تونس والأردن وجيبوتي والسودان والأمين العام للجامعة العربية.

وسيتم ذلك للنظر في تقرير الهيئة الذي أعدته على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، المتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في الظهران، ومدى التزام الدول بتطبيق كل قرار على حدة.