وقرر مجلس الوزراء الأردني إلغاء شرط الإقامة للأم الأردنية المتزوجة من غير أردني، واعتبار البطاقة الممنوحة للأبناء من دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات بمثابة هوية شخصية.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء تعميما من أجل اعتماد هذه البطاقة باعتبارها إثباتا شخصيا معتمدا لدى للقطاعين العام والخاص، بعد تعديل التعليمات التي صدرت بموجبها.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في عام 2014 منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين تسهيلات في مجالات التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك.

ومن بين هذه التسهيلات أيضا الحصول على رخص قيادة للمركبات، إضافة إلى تسهيلات في مجال تصاريح الإقامة بشرط عدم اكتساب الجنسية الأردنية.