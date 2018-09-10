ورأى شاهد من رويترز سحبا كثيفة من الدخان فوق المدينة بعد سماع دوي انفجار كبير، تلاه إطلاق نار.

وقال الرائد محمد نور من الشرطة إن انتحاريا اقتحم مقر مديرية هودن في مقديشو بسيارة ملغومة، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، فيما أوضح شهود أن المكتب دمر بسبب الانفجار.

وقال الشاهد حسين عثمان لرويترز "سيارة مسرعة رباعية الدفع اقتحمت مقر المديرية.. ركضت بعيدا لكني أرى الآن من مسافة أن المكتب دمر تماما.. أرى سيارات إسعاف تحمل الضحايا، لكني لا أستطيع أن أحدد إن كانوا قتلى أم جرحى. رأيت 5 أشخاص تنقلهم الإسعاف".

وفي الأسبوع الماضي دمر انتحاري بسيارة ملغومة مقرا حكوميا آخر في مقديشو.

وتنفذ حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو، ومناطق أخرى بالبلاد.