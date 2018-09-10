وانسحب الفريق العراقي من المباراة التي أقيمت أمس في العاصمة الجزائرية احتجاجا على ما وصفته مصادر عراقية بترديد الجماهير الجزائرية "شعارات طائفية تسيء" للشعب العراقي.

وكانت صحيفة "النهار" الجزائرية قد ذكرت عبر موقعها الإلكتروني إن بعض الجماهير في الملعب رددت " الله أكبر.. صدام حسين"، مما أغضب لاعبي وبعثة الفريق العراقي وجعلهم يقررون الانسحاب في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

وأعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان "عن استنكارها لسلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية في مباراة نادي القوة الجوية العراقي المشارك في البطولة العربية، والتي أساءت بدورها الى عمق العلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين".

وبحسب البيان طالبت بغداد من "الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف المدان"، وأعلنت أنها " استدعت سفير الجمهورية الجزائرية لدى بغداد لإبلاغه، ومن خلاله إلى الحكومة الجزائرية، برفض واستياء العراق حكومةً وشعباً".

وشدد بيان الخارجية العراقية على ضرورة"حماية المواطنين العراقيين المتواجدين في الجزائر والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة شعبنا العزيز، في تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد".



وختم البيان بالقول: "إن الشعب العراقي المحب لأشقائه كان ومازال مثالا ونموذجا في التعامل الأخوي بعيدا عن أي لغة طائفية تمنح الأعداء فرصة تفكيك مجتمعاتنا المتآخية".