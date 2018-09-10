وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن القصف استهدف الأحياء السكنية، وتسبب بنزوح عشرات العائلات نحو الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، استهدفت فصائل المعارضة بالمدفعية الثقيلة تجمعات القوات الحكومية المتمركزة مدينتي السقيلبية والشيخ حديد بريف حماة.

إلى ذلك خرج مستشفى مدينة اللطامنة، شمالي حماة عن الخدمة عقب غارات جوية يعتقد أنها روسية، استهدفت المستشفى الميداني في المدينة.

وقالت مديرة صحة حماة إن المستشفى كان يخدم أكثر من 700 عائلة من البلدة والقرى المحيطة بها، كما أكدت المديرية أن القصف في الأيام الثلاثة الماضية تسبب بخروج منشأتين طبيتين عن الخدمة