وأوضح التقرير، أن عدد السائحين والزائرين للدول العربية خلال العام المنصرم بلغ قرابة 80 مليونا، بزيادة قدرها 5 بالمئة، فيما بلغ حجم إنفاقهم حوالي 77.7 مليار دولار.

وأشار التقرير، إلى أن أعداد السياح الأجانب الزائرين لمصر عام 2017 شهدت قفزة كبيرة، مع تعافي هذا القطاع الحيوي، الذي يعمل فيه مئات الآلاف من المصريين.

وذكر التقرير الصادر مؤخرا عن المنظمة الدولية، أن أعداد الزائرين الأجانب إلى مصر قفزت بنسبة 55.1 بالمئة، مقارنة مع العاميين الماضيين، ليصلوا إلى 8 ملايين و157 ألف سائح في 2017.

وقد وصل عدد السياح الأجانب إلى مصر في 2010 إلى أكثر من 14 مليون سائح، وتراجع العدد إلى 5 ملايين وربع المليون سائح عام 2016، ليرتفع مجددا في عام 2017 إلى أكثر من 8 ملايين سائح، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن القطاع السياحي في مصر "انتعش بقوة مقارنة مع الأعوام السابقة، وإن السياح عادوا للتوافد إلى مصر من أوروبا الغربية، ودول الأسواق الناشئة في وسط وشرق أوروبا، بالإضافة إلى الشرق الأوسط وآسيا".

وأضاف التقرير أن "الجهود الترويجية" التي تقود الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالسياحة، ساهمت بشكل كبير في تعافي هذا القطاع، بالإضافة إلى عودة الثقة في مصر كمقصد للسياحة في المنطقة.

وتصدرت السعودية الدول العربية في أعداد الزائرين الأجانب في عام 2017 بأكثر من 16 مليون زائر، تلتها الإمارات بنحو 15.8 مليون سائح أجنبي، ثم المغرب بحوالي 11.3 مليون سائح، فمصر بـ8 ملايين و157 ألف سائح.

ويوضح الإنفوغرافيك المرفق أعداد السياح للدول العربية السبع الأولى، كما يشير إلى حجم الإنفاق في عدد من الدول العربية.

أما على الصعيد العالمي، فبحسب تقرير منظمة السياحة العالمية، فإن فرنسا تتصدر دول العالم من حيث أعدادا الزائرين الأجانب عام 2017 بنحو 87 مليون سائح.

ومن بين أكثر البلدان جذبا للسياح في 2017، إسبانيا قرابة 82 مليون سائح، الصين نحو 61 مليونا، إيطاليا 58 مليونا وربع المليون سائح، ألمانيا أكثر من 37 مليون زائر، والنمسا 29 مليون زائر.

وأفاد التقرير، أن إجمالي عدد السياح في العالم قفز إلى 1.32 مليار سائح، أنفقوا ما يزيد على 1.34 تريليون دولار، وكانت حصة أفريقيا من الإجمالي حوالي 63 مليون سائح، أنفقوا ما مقداره 37 مليار دولار، في حين بلغ عدد السياح إلى الأميركيتين قرابة 209 مليون سائح وأنفقوا 326 مليار دولار.

وبلغ عدد السياح إلى منطقة آسيا المحيط الهادئ نحو 323 مليون سائح، أنفقوا 390 مليار دولار، في حين كان عدد السياح إلى أوروبا هو الأكبر، حيث وصل عددهم إلى 671 مليون سائح، أنفقوا ما يصل إلى 519 مليار دولار.