وقال الحرس الثوري، السبت، إنه قتل ستة أعضاء بجماعة كردية مسلحة اتهمها بالضلوع في هجوم في يوليو على موقع حدودي إيراني.

وأضاف الحرس الثوري في بيان أن الستة كانوا ضمن مجموعة من المقاتلين الذين ينتمون إلى حزب الحياة الحرة لكردستان، وزعم أنهم هاجموا الموقع على الحدود مع العراق في 20 يوليو، مما أسفر عن مقتل 10 من أفراد الحرس.

وحزب الحياة الحرة لكردستان "جماعة محظورة" تسعى للحكم الذاتي لأكراد إيران، ولها صلات بحزب العمال الكردستاني المسلح في تركيا.

وينشط حزب الحياة الحرة لكردستان في المنطقة الحدودية إلى جانب جماعات كردية مسلحة أخرى متمركزة في شمال العراق.