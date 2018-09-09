وووصف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المناورة بالأضخم في المنطقة، مشيرا إلى أن تدريب النجم الساطع هذا العام يهدف إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك التخطيط على إدارة أعمال القوات البحرية والجوية المشتركة، والتدريب على أعمال القتال غير النمطية، ومهاجمة البؤر الإرهابية المسلحة وتطهيرها.

كما تتضمن الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك، ورماية للقوات البحرية والجوية المشاركة، كذلك تدريب القوات الخاصة على أسلوب تأمين ونجدة هدف حيوي، وعقد ندوة لكبار القادة لتبادل الخبرات التدريبية والعملياتية، وتنفيذ رمايات تكتيكية بالذخيرة الحية بالتعاون مع القوات الجوية.

وشهدت الأيام الماضية تنظيم وصول القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعداداً لبدء فعاليات التدريب .

وألقى مدير التدريب من الجانب المصري كلمة رحب فيها بقوات الدول المشاركة على أرض مصر، داخل قاعدة محمد نجيب، وهي أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن تدريبات النجم الساطع تعد أحد جسور تعزيز روابط الصداقة في مجال التعاون العسكري بين الدول المشاركة، بما يساهم في تبادل الخبرات واستخدام أحدث الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيات المتطورة .

وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المشتركة في المناورات التي شملت معدات حديثة لقوات الدفاع الجوي والمشاة الميكانيكي والمدفعية وعناصر القوات الخاصة، معربين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، وآملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2018 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكري بين جيوش الدول المشاركة.

من جانبه أعرب اللواء جون مات مدير التدريب من الجانب الأميركي عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع للعام الثاني على التوالي وعلى حسن الاستقبال والضيافة، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة، كما قدم الشكر لقوات الدول المشاركة.