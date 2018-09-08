وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، أنه تم تحديد موقع عربة صواريخ بالستية في منطقة العمشية بمديرية الصفراء وبعد تمرير إحداثيات الموقع، تم فجر اليوم استهداف العربة وتدميرها.

وأضاف أن طائرات التحالف دمرت كذلك موقع رادارات تابع للميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران كانت تعمل على متابعة طائرات قوات التحالف في جبل عنم بمديرية سحار بمحافظة صعدة.

وقال المتحدث إنه تم تحديد موقع الرادارات في جبل عنم بمديرية سحار بمحافظة صعدة وبعد تحديد الموقع، تم مساء الجمعة استهداف الرادارات وتدميرها ومقتل عدد من الخبراء المتواجدين في الموقع.