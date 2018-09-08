وذكرت رويترز أن حظر التجوال بدأ تطبيقه السبت في حدود الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش).

ويأتي هذا القرار في وقت يعقد فيه البرلمان العراقي جلسة طارئة واستثنائية لبحث أحداث البصرة، بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.

وتشهد البصرة، ثاني أهم محافظة في البلاد، مظاهرات واحتجاجات عنيفة، للمطالبة بتوفير مياه الشرب والخدمات الأساسية، فضلا عن ضرورة محاسبة المسؤولين، بعد سقوط قتلى بين المدنيين برصاص القوات الأمنية.

وتطورت الاحتجاجات الشعبية إلى مستوى غير مسبوق، الجمعة، حيث أحرق متظاهرون القنصلية الإيرانية، مما دعا طهران إلى دعوة رعاياها لمغادرة المحافظة "فورا"، بينما نزلت ميليشيات موالية لها إلى الشارع، حيث أطلقت نيرانها على المحتجين السلميين.

ولم يتوقف الغضب الشعبي في البصرة عند القنصلية الإيرانية، إذ توجه الآلاف منهم إلى القصور الرئيسية في المدينة، حيث أحرقوا مقرا لميليشيات الحشد الشعبي هناك، كما أحرقوا مقر حركة ما يسمى "البشائر" التابعة لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، الموالي هو الآخر لإيران.

وتضاف القصور الرئاسية ومقر "البشائر" إلى العديد من المقار الحكومية والحزبية التي اقتحمها المتظاهرون الغاضبون على تردي الأوضاع المعيشية في المحافظة الغنية بالنفط.