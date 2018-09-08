وأقر غريفيث بإخفاق مباحثات جنيف بعد الفشل في إحضار الحوثيين، عاجزا عن تحديد موعد للجولة المقبلة.

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن إنه بذل الكثير من الجهور لإقناع وفد ميليشيات الحوثي بالقدوم إلى جنيف، موضحا أنه وضع العديد من التدابير لذلك، لكن كل المساعي تكللت بالفشل.

وسيذهب غريفيث، بحسب ما قاله، إلى مسقط وصنعاء خلال أيام لإجراء المزيد من المشاورات، مؤكدا أنه من الصعب تحديد موعد لجولة المشاورات المقبلة.

الحوثيون اعتادوا إفشال محاولات السلام

من جانبه، طالب وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، المبعوث الدولي بمزيد من الحزم تجاه الحوثيين، متهما المتمردين بإفشال مشاورات جنيف.

وشدد اليماني على توصيف الوفد الحوثي الانقلابي بـ"اللا مسؤول والمستهتر"، وذلك في ختام مشاورات جنيف التي انعقدت في بغياب الوفد الحوثي.

وقال المسؤول اليمني إن الحوثين اعتادوا على سياسة إفشال أي محاولات لإرساء السلام والتوصل إلى حل، مستشهدا بمواقف وأكاذيب المتمردين في الجولات السابقة.

وطالب وزير الخارجية اليمني المجتمع الدولي باتخاذ موقف أكثر صرامة من الحوثيين الانقلابيين، قائلا إن على الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزما معهم لإجبارهم على الالتزام بالقرارات الدولية ومساعي التوصل إلى حل ينهي الحرب في اليمن.