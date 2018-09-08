وأضاف دانفورد أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم كيماوي في سوريا.

وقال: "لكننا نجري حوارا روتينيا، مع الرئيس للتأكد من أنه يعرف موقفنا فيما يتعلق بالتخطيط في حالة استخدام أسلحة كيماوية".

وأضاف دانفورد في تصريحات أدلى بها خلال زيارة للهند: "أنه يتوقع أن تكون لدينا خيارات عسكرية وأعطينا الرئيس ترامب آخر تطورات هذه الخيارات العسكرية".

وحشد الرئيس السوري بشار الأسد جيشه وقوات متحالفة معه على خطوط المواجهة شمال غربي البلاد، وشاركت طائرات روسية في قصف مقاتلي المعارضة هناك في تمهيد لهجوم متوقع على نطاق واسع على الرغم من اعتراضات تركيا.

وقال مبعوث أميركي كبير الأسبوع الماضي إن هناك "أدلة كثيرة" على تجهيز القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية في إدلب.

وحذر البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون "بسرعة وبقوة" إذا استخدمت القوات الحكومية أسلحة كيماوية في إدلب.

وقصف ترامب سوريا مرتين بسبب استخدامها المزعوم لأسلحة كيماوية في أبريل 2017 وأبريل 2018.

وقال قائد الجيش الفرنسي أيضا الأسبوع الماضي إن قواته مستعدة لضرب أهداف سورية إذا تم استخدام أسلحة كيماوية في إدلب.

وامتنع دانفورد عن التعليق على معلومات للمخابرات الأميركية بشأن تجهيزات سورية محتملة لعناصر كيماوية.

وإدلب آخر معقل رئيسي مازال مقاتلو المعارضة يسيطرون عليه وقد يمثل أي هجوم حكومي آخر معركة حاسمة في الحرب.

وأخفق رؤساء تركيا وإيران وروسيا، الجمعة، في الاتفاق على وقف لإطلاق النار من شأنه أن يمنع شن الحكومة السورية هجوما ربما يكون آخر معركة رئيسية في حرب أدت إلى سقوط أكثر من نصف مليون قتيل وتشريد 11 مليون شخص.

وعندما سئل دانفورد عما إذا كانت هناك فرصة لتفادي شن هجوم على إدلب قال: " لا أعرف ما إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يمنعه.

وتابع: "عدم تمكن الروس والأتراك والإيرانيين من التوصل لحل أمر مخيب للآمال بالتأكيد ولكن ربما ليس مفاجئا".