أبوظبي - سكاي نيوز عربية أفرجت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية لمصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة.