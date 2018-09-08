أبوظبي - سكاي نيوز عربية أفرجت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية لمصر، بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لما صرح به وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة.
وقال بومبيو إن استمرار المساعدات مهم لتعزيز التعاون الأمني مع مصر.
وذكرت الخارجية الأميركية أنها أبلغت الكونغرس بأن بومبيو وقع مذكرة تتيح إرسال التمويل، وأمام الكونغرس مهلة 15 يوما للاعتراض.
ويشمل التمويل مليار دولار مساعدات لموازنة السنة المالية الحالية و195 مليون دولار مخصصة لعام 2017 وكانت ستعود الى وزارة الخزانة ما لم يتم صرفها بحلول 30 سبتمبر.