وتظهر اللقطات تجمهر آلاف المتظاهرين أمام القنصلية، التي تصاعدت منها ألسنة اللهب ولفتها سحب من الدخان الكثيف.

وذكر مراسلنا بأن المئات من المتظاهرين الغاضبين اقتحموا مقر القنصلية وأضرموا النار فيه، بعد أن ضربوا حاصرا حوله لعدة ساعات..

ويمثل اقتحام القنصلية أوضح علامة على مدى الغضب الشعبي تجاه الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي العراقي.

وكان المتظاهرون أضرموا النيران في عدد من المباني الحكومية ومقار لأحزاب موالية لإيران، مساء الخميس.

وتصاعدت هتافات "إيران بره بره" في احتجاجات متظاهري البصرة الغاضبين من إهمال البنية التحتية المتداعية بمدينتهم.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يعبر فيها المتظاهرون الغاضبون من التدخل الإيراني في شؤون بلادهم وسيطرتها التامة على بعض الأحزاب وتدريبها للميليشيات والجماعات المسلحة.

ففي يوليو الماضي، أحرق متظاهرو البصرة صور المرشد الإيراني الراحل الخميني، أثناء احتجاتهم في الشارع الذي يحمل اسمه.

وتشهد مدن جنوبي العراق مظاهرات شبه يومية، بسبب تردي الخدمات الأساسية، من بينها الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أشهر الصيف، ونقص مياه الشرب، وعدم توافر فرص عمل للشباب.