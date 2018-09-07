وأضاف اليماني في تصريح مقتضب من جنيف "الشرعية لن تقبل بسفر أي جرحى لا تُعرف هويتهم على متن الطائرة المخصصة لنقل وفد الحوثيين من صنعاء إلى جنيف".

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي تركي المالكي قال لـ"سكاي نيوز عربية"، الخميس، إن "قيادة القوات المشتركة للتحالف أعطت تصريحا لطائرة ميليشيات الحوثي" لمغادرة اليمن للمشاركة في محادثات جنيف.

لكن اليماني أوضح أن الحكومة الشرعية لا زالت تنتظر وصول الحوثيين "للشروع في التشاور بشأن الأمور الجوهرية التي تهم الشعب اليمني".

واعتبر اليماني أن غياب الطرف الانقلابي "وعدم التزامه وعدم احترامه لمواعيده هو استهتار بجهود الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسكت على هذا الاستهتار".

وأضاف أن ما أعلنه الحوثيون بأن قيادة للتحالف لم تمنح الوفد التصريح "غير صحيح، وهي محاولة من ميليشيات الحوثي لخلق فرصة لعدم المشاركة"، وقال: "قدّمنا كافة التسهيلات من أجل تسهيل الحوار بين الأطراف اليمنية".

وكانت الأمم المتحدة صرحت، في وقت سابق، أن محادثات جنيف بشأن اليمن لن تعقد الجمعة.

وقال اليماني، في تصريحات سابقة إلى "سكاي نيوز عربية"، إن وجود صراعات داخل ميليشيات الحوثي الإيرانية تعرقل المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، مشددا على أن الحكومة اليمنية جاهزة للانخراط في المشاورات الدولية، بخلاف الانقلابيين الذين لا يبدون أي جاهزية.

وتابع "هناك الصقور الذين يرفضون، بناء على التوجيهات التي يتلقونها من إيران، الخوض في أي عملية سلام، وتريد إيران أن تستخدم الحركة الحوثية كمخلب قط لزعزعة الاستقرار والأمن في اليمن".

وأعطت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تصريحا لطائرة وفد الحوثيين بالإقلاع للمشاركة في مشاورات جنيف، لكن الميليشيات طلبوا نقل جرحى من قياداتهم لم تحدد هويتهم معهم على متن الطائرة إلى مسقط.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي إن ميليشيات الحوثي تختلق أي فرصة لعدم المشاركة في المحادثات الدبلوماسية.