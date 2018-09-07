وذكرت مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي محمد عبدالملك عاطف، قائد اللواء 190 دفاع جوي التابع لمليشيات الحوثي، وعلي صلاح محمد القيري، قائد لواء الصواريخ بالقوات الجوية، قتلا مع عشرات المتمردين في قصف للتحالف.

ولقي القياديان حتفهما خلال اجتماع لهما في محيط الكلية البحرية منطقة الكثيب بمدينة الحديدة.

وسقط العشرات من الميليشيات الموالية لإيران، بينهم قيادات ميدانية، خلال الأربعة أيام الماضية، في غارات لمقاتلات أباتشي للتحالف العربي.

وقال مراسلنا إن مقاتلات التحالف واصلت قصف مواقع الحوثيين في الحديدة خلال ساعات الليل.

وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت مواقع المتمردين في الكلية البحرية بمدينة الحديدة.

وتزامنت الغارات مع مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين في المناطق الجنوبية والغربية لمدينة الحديدة.