وأضاف حفتر في لقاء مع ممثلي القبائل الليبية أن الجيش الوطني لا يتحرك إلا بحسابات دقيقة، مضيفًا: "الجيش سيتحرك لطرابلس في الوقت المناسب والأمر محسوب".

وأكد أن 85% من أهالي العاصمة طرابلس مع الجيش الوطني الذي يسيطر على مناطق كبيرة في شرق ليبيا وعلى رأسها مدينة بنغازي.

وأضاف أيضًا: "لم ندخل بانقلاب أو التسلط على الناس.. وتجاوزنا أكثر من 200 معركة لم نخسر واحدة منها".

وأشار إلى أن الجيش الليبي دخل مجازفة محسوبة ولم يدخل للانقلاب على السلطة.

وأكد المشير حفتر أن الجيش الليبي سيواجه الإرهابيين القادمين إلى ليبيا من عدة بلدان.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات كبيرة وصلت أعداد القتلى فيها إلى 63 قتيلا وحوالي 200 جريحًا.