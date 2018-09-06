وقتل 7 محتجين في ثاني كبرى مدن العراق في الأيام الأخيرة، في حين اشتبك المحتجون مع قوات الأمن بسبب غضبهم من انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والبطالة وعدم توفر خدمات حكومية.

وفي وقت سابق الخميس، علقت السلطات العراقية جميع العمليات في ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة، بعد أن أغلق محتجون مدخله خلال ساعات الليل.

وامتدت الاحتجاجات التي اجتاحت جنوب العراق في الشهور الأخيرة إلى الميناء، الأمر الذي يزيد المخاوف من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وميناء أم قصر مدخل واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر إلى البلد الذي يعتمد بنسبة كبيرة على المواد الغذائية المستوردة.