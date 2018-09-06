وقال الإرياني في تغريدة على تويتر، إن: "قادة المليشيا تحاول تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي، بتبرير تنصلها عن الحضور بعرقلة استخراج الترخيص".

واعتبر وزير الإعلام في تغريدة أخرى، أن ‏تنصل ‎المليشيات الحوثية الإيرانية من التزاماتها للمبعوث الدولي بالمشاركة، والانخراط البناء في مشاورات جنيف، يؤكد عدم جديتها في الحوار، والعمل على إحلال السلام، ويفضح مساعيها لكسب المزيد من الوقت بغرض ترتيب صفوفها، للعمل على إطالة أمد الأزمة والحرب.

واختتم الإرياني سلسلة تغريداته بالقول، إن مساعي ‎المليشيا الحوثية لإفشال جهود المبعوث الدولي ومشاورات جنيف، هي تنفيذ واضح لإملاءات إيران وحزب الله في تعطيل جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وشدد الوزير اليمني، على أن قادة المليشيات الانقلابية يتحملون المسئولية المباشرة عما يترتب على ذلك من تبعات على كافة الأصعدة.