ونقل مراسلنا عن مصادر قولها، إنه سمع دوي انفجارات عنيفة جراء التراشق المدفعي والصاروخي في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة، خلال ساعات الليل.

وقصفت مقاتلات ومروحيات آباتشي تابعة للتحالف مواقع متفرقة للمتمردين الحوثيين، في المناطق المحيطة بالمطار والكلية البحرية بالحديدة.

وأسفرت المواجهات والغارات الجوية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين.

وتأتي الاشتباكات عقب قصف للحوثيين من داخل الأحياء السكنية، ومحاولتهم التقدم باتجاه مواقع القوات المشتركة وعلى رأسها ألوية العمالقة.

وضمن عملية التصعيد الحوثي في مسعى لإفشال مشاورات جنيف، شن المتمردون هجوما على مواقع القوات المشتركة غربي التحيتا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة عقب الهجوم وتبادل للقصف المدفعي.