وقُتل الأربعة في يونيو عام 2013، في هجوم شنه متجمهرون على منزل في قرية زاوية أبو مسلم، إحدى قرى المحافظة المجاورة للقاهرة، احتجاجا على إقامة طقوس مذهبية بالمنزل.

وأثار الهجوم النادر ردود أفعال واسعة في مصر، التي يمثل الشيعة أقلية ضئيلة فيها.

وفي عام 2015 عاقبت المحكمة 23 متهما في القضية، بينهم عشرة غيابيا، بالسجن المشدد 14 عاما لكل منهم، وبرأت ثمانية متهمين آخرين.

وأيدت محكمة النقض لاحقا أحكام السجن على تسعة من المتهمين، ونال أربعة أخرون البراءة.

وكان الأربعة الذين صدر الحكم عليهم اليوم من بين المحكوم عليهم غيابيا قبل إلقاء القبض عليهم، حيث أعيدت محاكمتهم طبقا للقانون.

ويحق للأربعة الآن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.

وجاء مقتل شحاتة والشيعة الآخرين قبل عشرة أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وفي ذلك الوقت كانت مصر تمر باضطراب أمني عقب انتفاضة 2011.