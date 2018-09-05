وأكد القائد الميداني لجبهة حيفان وافي الغبس، في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن وحدات من قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة شنت هجوماً عكسياً ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حيفان، تمكنت خلاله من تحرير "جبل ذيبان" و"جبل المنظر" الاستراتيجيين، وسط اندحار الميليشيا الانقلابية وسقوط عدداً من عناصرها ما بين قتيل وجريح.

وأضاف الغبس أن أبطال الجيش الوطني يواصلون تقدمهم من عدة محاور لاستكمال تحرير مديرية حيفان بالكامل، فيما تنفذ ميليشيا الحوثي الانقلابية محاولات، يائسة، لاستعادة مواقع خسرتها سابقاً من خلال الدفع بتعزيزات من ناحية القبيطة والأحكوم.

ولفت إلى أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بـ 6 غارات جوية مواقع وتعزيزات الميليشيات في حيفان، وأسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي وتدمير مدفع 23، إضافة إلى إحراق "طقم" كان يحمل ذخائر لميليشيا الحوثي الانقلابية.