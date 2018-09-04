وأظهر الفيديو الطائرة بدون طيار، وهي تحلق في سماء صعدة، قبل إسقاطها فوق مرتفعات تسيطر عليها مليشيات الحوثي الإيرانية.

وتقوم الميليشيات الانقلابية في اليمن، بعد تضييق الخناق عليها في جبهات عدة، باستخدام أسلحة تم تهريبها إليها من إيران، ومنها هذا النوع من الطائرات.

وتظهر هذه الأسلحة بوضوح التدخل الإيراني السافر في الأزمة اليمنية، ومحاولات طهران لزعزعة استقرار المنطقة، وتهديد السلم في اليمن، من خلال تزويد المليشيات الحوثية بأسلحة ومعدات متطورة في محاولة يائسة منها للالتفاف على الانتصارات المتتالية للقوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي.