وأفادت السفارة الأميركية ، الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بوقوع "حادث" في محيط مقرها، مشيرة إلى أنها على علم بالواقعة.

ودعت السفارة الأميركية في القاهرة مواطنيها، عبر تويتر، إلى عدم القدوم إلى السفارة حاليا.

وقالت السفارة في تغريدة: "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات".

وتابعت: "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر".

وكانت "رويترز" نقلت عن "مصادر أمنية" أن قوات الأمن المصرية اعتقلت رجلا "بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأميركية يوم الثلاثاء".