ويروي كيري في مذكراته التي ينشرها الثلاثاء، تحت عنوان Every Day is Extra (كل يوم هو إضافي)، مضمون اقتراح سري للسلام نقله إلى أوباما ونتانياهو، إذ أبدى الأخير "دهشته" منه.

ويقول كيري إن نتانياهو وجد الاقتراح "مفاجئا"، لأن الأسد أبدى من خلاله استعدادا لتقديم تنازلات أكثر من تلك التي تم التفاوض بشأنها مع إسرائيل على مدار سنوات سابقة وانتهت بدون نتائج مطلع 2011.

ويضيف كيري، أنه في عام 2009، عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، زار دمشق في إطار جولة في الشرق الأوسط وعقد أول اجتماع مطول مع الأسد.

ووفقا لكيرى، فقد سافر مباشرة إلى إسرائيل بعد الاجتماع مع الأسد، وشارك المعلومات مع نتانياهو، الذي عاد للتو إلى السلطة بعد 10 سنوات إما خارج السياسة أو في المعارضة.

ويقول كيري: "في اليوم التالي، طرت إلى إسرائيل، وجلست مع نتانياهو وأطلعته على رسالة الأسد. لقد فوجئ بأن الأسد كان على استعداد للذهاب إلى هذا الحد، لقد كان أكثر بكثير مما كان على استعداد للذهاب إليه سابقا".

وبالعودة إلى عام 2015، قال كيري إن نتانياهو أخبر الإدارة الأميركية في النهاية أنه لا يستطيع التوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا في ظل هذه الظروف.

دعم حزب الله

ويتطرق كيري في كتابه إلى قصف إسرائيل ما قالت إنه مفاعلا نوويا سوريا في 2007، حيث كتب يقول: "لقد واجهته (الأسد) حول محطة للطاقة النووية السورية كانت إسرائيل قد قصفتها"، في عهد حكومة إيهود أولمرت.

ويضيف: "عندما أصبحنا وحدنا نظر الأسد في عيني وأخبرني أن المنشأة ليست نووية. لقد كانت كذبة غبية، غير قابلة للنقاش تماما. لقد كذب من دون أي تردد".

وعندما جاء الحديث عن دعم الأسد لميليشيات حزب الله اللبنانية، أجاب الرئيس السوري بأن "كل شيء يجب التفاوض عليه"، ملمحا إلى أن هذه السياسة يمكن أن تتغير نتيجة للمفاوضات مع إسرائيل.

جرح مفتوح

وفي كتابه يتحدث كيري مطولا عن سوريا، التي يصفها بأنها "جرح مفتوح" خلفته إدارة الرئيس أوباما وهي قضية يفكر فيها "كل يوم".

ويصف كيري الأسد بعبارات قاسية للغاية يقول إنها تعكس سلوكه على مدار أكثر من 7 سنوات من الحرب التي لا تزال تشهدها سوريا.

ويقول كيري: "يمكن للرجل الذي يستطيع أن يكذب في وجهك على بعد أربعة أقدام منك، أن يكذب بسهولة على العالم بعد أن ضرب شعبه بالغازات السامة حتى الموت".

كما يكتب كيري بإسهاب عن المداولات داخل الإدارة الأميركية في عهد أوباما بشأن كيفية الرد على استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري في صيف 2013.