وأوضح المالكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الإجراءات تهم 3 مجالات هي القانوني والعملياتي والإنساني، مضيفا "قيادة قوات التحالف تقبل نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث التي نصت على مشروعية الهدف العسكري لكن مع خطأ في التوقيت".

وتابع "في المجال القانوني: بعد تسلم النتائج من الفريق ستتم محاسبة كل من ثبت وجود أخطاء لهم في هذه العملية. في المجال العملياتي، ستتم مراجعة قواعد الاشتباك وسنعمل على تطويرها لتفادي أي حوادث في المستقبل ضمن العمليات المشتركة".

وأردف قائلا "في المجال الإنساني، سيتم تكليف اللجنة المشتركة لتقديم التعويضات لأهالي ضحايا هذا الحادث".

وكان الفريق المشترك لتقييم الحوادث قد خلص إلى وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك، حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف في صعدة.

من جهة أخرى، أوضح تركي المالكي أن "قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها على جبهات عدة، مشيرا إلى أن المنافذ البحرية والجوية والبرية لليمن تعمل بكامل طاقتها لإدخال المساعدات".