ووفقا لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن القوات المشتركة اليمنية وبإسناد من التحالف سيطرت على الطريق الدولي باتجاه أم الرياح في محور كتاف في صعدة، ونقل عن مصادر ميدانية قولها إن العملية لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة.

وعلى صعيد آخر سيطرت ألوية العمالقة على قرية الكوعة جنوب مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وفقما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة دفعت تعزيزات جديدة إلى محيط مدينة الدريهمي على جبهة الساحل الغربي، حيت تواصل ألوية العمالقة حصار المتمردين الذين يتحصنون بالمدنيين داخل المدينة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، بعد يومين من إعلان قوات الشرعية اليمنية، وبدعم من قوات التحالف، سيطرتها على سلسلة جبلية في الكدحة.

وشنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عدة غارات على مناطق متفرقة في صعدة و عمران، وشملت الغارات أهدافا في مديريات شدا وباقم وحرف سفيان.