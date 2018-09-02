وأظهر الفيديو، الذي التقطته كاميرات الحوثي، الشاحنة تمضي في طريقها وتحمل لافتة واضحة تدل على صلتها ببرنامج الأغذية العالمي، قبل أن يستهدفها المتمردون وهم يهللون بصاروخ حراري.

وأصدر برنامج الغذاء بيانا، الجمعة، قال إن الشاحنة كانت تنقل نحو 30 طنا من المساعدات الغذائية تكفي لسد احتياجات ألفي شخص لمدة شهر هم في أمس الحاجة لها، فقط لو تركت لتصل إلى وجهتها النهائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطال الانتهاكات الحوثية المنظمة الدولية، فلميليشيات الحوثي، التي تحاصر مناطق عدة بمحافظة الحديدة وغيرها من المحافظات وتعمل على تجويع اليمنيين، سجل أسود حافل.

وفي مايو من العام الماضي، أطلقت الميليشيات النار على موكب المبعوث الخاص وقتها إسماعيل ولد الشيخ بعيد خروجه من مطار صنعاء في محاولة لتخويفه والتأثير عليه.

وقبلها، منعوا منسق الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من دخول تعز، وأطلقوا النار على اللجنة الحكومية المكلفة باستقباله، أيضا لإرهابه وترويع أي صوت يحاول نقل معاناة اليمنيين التي يتسبب بها الحوثيون.

وقبلها وبعدها عشرات المرات استولت الميليشيات الموالية لإيران على مساعدات المنظمات الدولية، لتقدمها لاتباعها وتمنعها عن مدنيين أذلتهم بحربها العبثية.