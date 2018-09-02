ولم ترد أي تأكيدات من مصادر رسمية حكومية عن سبب التفجير، إلا أن تقارير محلية أفادت أن ألسنة اللهب التهمت مطار المزة بعد غارات جوية استهدفته.

وقال مسؤول في تحالف إقليمي يدعم دمشق إن الانفجارات سببها هجوم صاروخي استهدف القاعدة وإن نظم الدفاعات الجوية السورية ترد على الهجوم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية وإنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأشارت وسائل إعلام موالية للنظام بأن الانفجارات جاءت نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مخازن الذخيرة في مطار المزة وموقع عسكري إيراني في ريف دمشق.

وأضافت أن القوات الحكومية أطلقت صواريخ أرض- جو من مقرات الفرقة الرابعة في محيط معضمية الشام.

إلا أن مصدرا عسكريا سوريا نفي تعرض مطار المزة لأي عدوان إسرائيلي مشيرا إلى أن الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة بالقرب من المطار بسبب تماس كهربائي.