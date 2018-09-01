وحسب رويترز، قال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا في سلسلة تغريدات على تويتر "نرفض بأشد العبارات الممكنة انتقاد مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة في حالات الطوارئ بأنها "معيبة بشكل لايمكن إصلاحه".



إلى ذلك، استنكرت السلطة الفلسطينية قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها لأونروا، مطالبةً دول العالم بـ"رفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة".



وقال أمين سر اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات في بيان "نحن نرفض ونستنكر هذا القرار الأميركي جملة وتفصيلاً، فلا يحقّ للولايات المتحدة الأميركية إلغاء وكالة الأونروا التي تشكلت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وأعلنت الإدارة الأميركية الجمعة أنّ الولايات المتحدة لن تُموّل بعد اليوم الوكالة الأممية، متّهمة إياها بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان، إنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما "درست بعناية المسألة، قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم بعد اليوم مساهمات إضافية إلى الأونروا".



وطالب عريقات دول العالم بـ"رفض هذا القرار، وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم لوكالة الأونروا احتراماً لقرار الأمم المتحدة المنشئ لوكالة الأونروا، إلى حين حلّ قضية اللاجئين من جميع جوانبها كما نص قرار" إنشاء الوكالة الأممية.



وحسب فرانس برس، شدد المسؤول الفلسطيني على أنه "لا يحقّ للولايات المتحدة تأييد ومباركة سرقة الأراضي الفلسطينية والاستعمار الإسرائيلي غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس وضمّها إلى إسرائيل، ولا يحقّ لها التصرف وفقاً لأهواء (...) بنيامين نتانياهو".



وأضاف "الأونروا ليست مؤسّسة من مؤسسات السلطة الفلسطينية، فقد نشأت بقرار من الأمم المتحدة، وبالتالي فإنّ على المجتمع الدولي بأكمله رفض القرار الأميركي وإدانته".