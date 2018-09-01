ومن المقرر أن تجرى مراسم استقبال الرئيس المصري في قاعة الشعب الكبرى، يعقبها مباحثات مع نظيره الصيني شى جين بينغ، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك الرئيس المصري، الاثنين، في قمة منتدى "الصين أفريقيا"، وسيعقد لقاء مع ممثلي كبرى الشركات الصينية، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر.

ومن المقرر أن يزور الرئيس المصري الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والتي تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في الصين، والمسؤولة عن تدريب المسؤولين والقيادات الصينيين.

وتركز قمة بكين 2018 على سبل وضع مخطط متكامل من أجل إقامة علاقات أوثق بين الطرفين، والدمج بين الاستراتيجية التنموية للجانبين، وتنسيق السياسات في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.