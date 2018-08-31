وذكرت المصادر أن 9 مسلحين من الميليشيات الموالية لإيران لقوا مصرعهم، فيما أصيب آخرون، باستهداف قوات دعم الشرعية لتجمع للمتمردين في مفرق العدين شمال شرقي مدينة حيس بمحافظة الحديدة.

وقالت المصادر إن العملية جاءت بعد استهداف موقع قناص حوثي بصاروخ موجه، مما حدا بأفراد آخرين للتجمع في الموقع ذاته، ليتم مفاجأتهم بصاروخ آخر، وهو ما تسبب بهذه الخسائر في صفوف الحوثيين.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من مقتل عدد من قيادات الحوثي خلال المعارك مع قوات دعم الشرعية المدعومة من التحالف العربي في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن هؤلاء القادة لقوا مصرعهم في منطقة فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء، خلال اليومين الماضيين، في وقت لا تزال قوات دعم الشرعية هناك تحقق تقدما.