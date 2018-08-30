وبحسب مصادر أمنية، فقد نقلت جثث قتلى الميليشيات الحوثية الموالية لإيران إلى مستشقى العلفي والعسكري في مدينة الحديدة.

هذا وأكدت مصادر يمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي في غارات لمقاتلات التحالف العربي، في محافظة صعدة.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في مديريتي حيران والظاهر، كما طالت أهدافا للميليشيات في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وكشفت مصادر عسكرية عن مقتل عدد من القيادات الميدانية الحوثية، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة مران جنوب غربي محافظة صعدة.

وذكر مصدر ميداني أن القيادي في المليشيا "صلاح محمد جعدار"، لقي مصرعه ومعه المشرف في المليشيا "صلاح محمد علي بداش"، في مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة في منطقة مران.

وأكد المصدر مصرع القيادي الحوثي "أحمد يحيى النعماني"، في مواجهات مماثلة دارت في المنطقة ذاتها.