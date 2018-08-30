وقال موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري إن عددا من المعدات والقوات الأميركية المشاركة في التدريبات وصلت قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأبيض المتوسط.

وتشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة، لكلا من مصر وأميركا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا.

كما وجهت الدعوة لعدة دول للمشاركة بصفة مراقب في التدريب من بينها: لبنان ورواندا والعراق وباكستان والهند وكينيا وتنزانيا.

وتهدف تدريبات " النجم الساطع 2018 " إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة وتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية، وتخطيط عمليات الدعم الإداري والإخلاء الطبي، والتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة، وأحدث أساليب مكافحة التهديدات التي تواجه الأمن البحري، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة فضلاً عن تعزيز الإستقرار في المنطقة.

وتتضمن خطط التدريب عقد محاضرات نظرية وتدريبات عملية لقوات الدول المشتركة وتنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك يشتمل على إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة، ومكافحة أسلحة الدمار الشامل وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية، وتنظيم ندوة لكبار القادة والتدريب على أعمال القتال فى المدن والقضاء على البؤر الإرهابية.

ويأتى تدريب "النجم الساطع 2018" في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول العربية والأجنبية لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.