وينتشر مسلحو حزب الله اللبناني في أرياف القنيطرة ودرعا ودمشق والسويداء الشرقي ويشاركون إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الدائرة في المنطقة.

وتتواصل الاشتباكات بين قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معه وتنظيم داعش في محيط منطقة الصفا بريف السويداء الشرقي بالتزامن مع قصف بري وجوي يستهدف المنطقة.

وقالت مصادر محلية، الأربعاء، إن الاشتباكات تأتي عقب شن مسلحي التنظيم هجوما على قوات النظام التي تقدمت في المنطقة.

وأضافت المصادر أن مسلحي التنظيم يحاولون استعادة النقاط التي انسحبوا منها صباح أمس بريف السويداء الشرقي.



وبعد قصف جوي ومدفعي من جانب قوات النظام، انسحب مسلحو التنظيم من سد هاطيل الذي يعتبر من أهم مصادر المياه في ريف السويداء الشرقي، وفق ما أفاد به ناشطون.

كما سيطرت قوات النظام على نقاط في منطقة الصفا، بعد انسحاب مسلحي داعش.