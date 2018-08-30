وأفادت مصادر إيرانية، إن عشرات النواب يطالبون بعزل الوزيرين بتهم تتعلق بالإخفاق الاقتصادي والفساد في المنظوم التعليمية.

وكان مجلس الشورى الإيراني قد سحب الثقة الأحد من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان ضمن تداعيات اقتصادية قاسية تواجهها الحكومة الإيرانية مع عودة العقوبات الأميركية.

وخسر كرباسيان تصويت الثقة بـ137 صوتاً مقابل 121، وامتنع نائبان عن التصويت، ما يجعله ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر.

وكان 33 نائباً وقعوا طلب استجواب لكرباسيان، قدم إلى الهيئة الرئاسية للمجلس، ويتهم الوزير بالعجز عن إدارة الاقتصاد في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران.

وزادت مساءلة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني الضغوط على الرئيس حسن روحاني الذي يواجه بالفعل انتقادات من المحافظين بشأن إدارته لملف الاقتصاد في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.