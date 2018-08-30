وذكر مصدر ميداني أن القيادي في المليشيا "صلاح محمد جعدار"، لقي مصرعه ومعه المشرف في المليشيا "صلاح محمد علي بداش"، في مواجهات ضارية مع جنود اللواء الثالث عروبة في منطقة مران.

وأكد المصدر مصرع القيادي الحوثي "أحمد يحيى النعماني"، في مواجهات مماثلة دارت في المنطقة ذاتها.

ولفت الى أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي قصفت، تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الظاهر وحيدان.

وأكد المصدر أن القصف أسفر عن مصرع عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، علاوة على تدمير عدد كبير من الآليات والمعدات القتالية التابعة لها.