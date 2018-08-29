وصرح اليئور عزريا لصحيفة "إسرائيل هيوم" ، الأربعاء، بأنه إذا تمكن من تكرار حادث مارس عام 2016 في مدينة الخليل بالضفة الغربية "فسأفعل نفس الشيء بالضبط لأنني كنت بحاجة الى مثل هذا التصرف."

وجاءت تصريح الجندي في أول مقابلة معه منذ مغادرته السجن قبل ثلاثة أشهر، حيث قضى ثلثي عقوبة مخففة لمدة 14 شهرا بعد إدانته بالقتل غير العمد.

وتم تصوير عزريا وهو يطلق النار على فلسطيني مصاب، مما دفع الجيش الإسرائيلي لمقاضاته قائلا إن عزريا انتهك أخلاقياته.

وزعم عزريا في المقابلة أن الجيش "تخلى" عنه، ما يعكس مشاعر العديد من الإسرائيليين، خاصة اليمين القومي، الذين دافعوا عن تصرفه.