وافتتح العام الدراسي الجديد، الأربعاء، في الوقت الذي تحذر فيه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أو الأونروا، من أن الأموال المتاحة لديها سوف تنضب بحلول نهاية سبتمبر.

ويوجد حوالي 280 ألف طفل من غزة يتلقون التعليم الابتدائي من قبل الأونروا. ويلتحق ما يقرب من 100 ألف طفل بمدارس حكومية.

وخفضت الولايات المتحدة، وهي أكبر الجهات المانحة للأونروا، 300 مليون دولار من مساهمتها السنوية في يناير.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي ترامب إن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الفلسطينيين لاستئناف محادثات السلام مع إسرائيل.

وتأسست الأونروا بعد حرب عام 1948 لمساعدة حوالي 700 ألف فلسطيني فروا أو أجبروا على ترك ديارهم.