وقال التحالف: "نتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة من الأمم المتحده بشأن الأزمه اليمنية"، مضيفا "تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان للفريق القانوني للتحالف".

وذكر أنه "بعد المراجعه القانونية سيتخذ التحالف الموقف المناسب بهذا الشأن وسيعلن عن ذلك".

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال إن "تقرير الخبراء لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا".

وأضاف قرقاش: "لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية، وحفظ مستقبل المنطقة من التغول الإيراني، وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا انطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي".